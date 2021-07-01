全世界為減少污染，各國陸續宣布碳中和目標，歐盟部分成員國率先承諾到2050年實現碳中和，而中國大陸也表示，將在2060年實現淨零碳排。財信傳媒董事長謝金河表示，大陸有一家企業名為「中國碳中和」，這家公司從地產、建築跨入汽車發動機生產，短短幾年改了兩次名字，這次把碳中和冠在公司名字上，改名策略是大膽的創意，也讓股價大漲，他讚嘆「大陸人腦筋動得快，真有賺錢頭腦」，什麼招式都有人用。

謝金河在臉書發文指出，大陸「新式茶飲第一股」奈雪的茶，30日在港交所掛牌上市，但這家備受矚目的手搖飲料店，上市首日就跌破承銷價，表現不如預期。不過，卻意外發現有一家公司「中國碳中和」，代號1372，他在想這是什麼公司？怎麼取這麼偉大的名字！

謝金河提到，這家公司的全稱是「中國碳中和發展集團有限公司」，從事地產、建築，以重型基建為主，過去都從事土木工程，大樓保養工程，公司本來名字為怡益控股，後來跨入汽車發動機生產，公司又改名叫「比速科技集團」，這回抓住時代發展的新概念，把碳中和的名字冠在公司上，乾脆取名中國碳中和，公司在短短幾年，改了兩次名字，而這一次改名也很有效，比速科技的時代，這家公司股價最低只有0.9港元，改了名字後，股價居然衝到8.1港元，這招改名的策略還真有效。

為了表示公司真的朝碳中和的路上發展，中國碳中和特別聘請清華大學博士焦冬梅為首席科學家，及戰略委員會主席，宣示公司奮力朝碳中和的步伐前進。

謝金河認為，本來碳中和是保護地球的重要元素，全世界已經有110個國家宣示碳中和，也就是零碳排放，中國的目標是2060年，美國前五大市值企業及台積電都宣示在2030或2050全部使用綠電，國內也熱烈追尋ESG概念，但世界各國只是視為一個戰略目標，而中資企業迫不急待把碳中和冠在公司名字上，這是大膽的創意，想想中國人賺錢的腦筋動得真快，什麼招式都有人用。