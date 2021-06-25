中央流行疫情指揮中心近期每天都會舉行記者會，其中佔畫面1／6的手語翻譯已成為布達重大消息的標準配套。但聽障團體發現，從去年五月至今，有數個學校單位在公開網路的活動上，模仿中央流行疫情指揮中心記者會拍攝娛樂影片，也順勢加入手語翻譯員的角色，但均非邀請專業的手語翻譯員進行正確表達，而是由學生或老師假裝手語的樣子隨意比劃，完全無法讀解。

身心障礙聯盟、聲暉聯合會、中華民國聾人協會、桃園市聲暉協進會等團體重申，手語是視覺語言，表情就是說話的語調，有完整的文法和結構，每個手語都有它的意義所在，用戲謔、不正確的手語來表達，對日常手語使用者來說，不尊重也不有趣。

聽障團體指出，手譯員的表情豐富，是因手語語言學上的「手形、位置、動作及方位」四要素之外，「表情」也是手語溝通的重要一環。好的手語翻譯，會以鮮明的表情來強調語氣，讓讀者更理解語意，而不是為了搞笑或演戲。

聽障團體說，要成為一位專業的手譯員，首先要接受「手語翻譯員培訓基礎班」240小時的手語及翻譯技巧，再外加 100 小時的實習課程；再接著「手語翻譯員培訓進階班」約220小時的專業領域及 100小時的實習課程。並取得國家技術士證乙、丙級的證照後，服務期間還要不定時接受督導評鑑，以及至少每年12小時的專業領域進修及手語研討。培養過程實屬不易。

聽障團體聲明，以模仿、隨意比手畫腳、逗趣的角度出發，對正式的手語使用者或聾人來說，是很不尊重的誤用，也傷害了手語翻譯員的專業度。如果想推廣手語文化，讓更多人注意到手語，可以請教真正的手語翻譯員，做正確的學習和演譯；自行亂比是語言誤譯，也失去學習的意義了。在此再次聲明，請各界在做手語表演時，在尊重聾人族群文化、尊重手語翻譯員專業的前提下，一起推廣正確的手語。