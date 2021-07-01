將軍山農場以往的剝蓮子實作課程（如圖），本周六將首次搬到線上進行。（將軍山農場提供／張毓翎台南傳真）

將軍山農場事先將材料箱寄給學員，讓他們居家就能體驗剝蓮子樂。（張毓翎攝）

「疫情當下，大家都在突破自己新的可能！」台南市白河區將軍山農場，近年致力推廣食農教育，每個月定期結合當季時令舉辦相關課程，受疫情影響，園方首次把實體活動搬到線上，3日將辦理「蓮手防疫」，事先將材料箱郵寄給學員，讓他們不必走訪產地，居家就能體驗剝蓮子樂。

將軍山農場3年前開始推行食農教育課程，每個月都有不同主題，提供民眾報名參加。負責人魏宗淇表示，本土疫情爆發後，各地有在辦理實作體驗的農場，幾乎無法舉辦，此外，像他們這段期間，原本有外縣市學校等團體排定要來參訪，也陸續喊卡或延期。

魏宗淇說，日前有消費者反應小朋友宅在家、整天無所事事，希望能幫孩子找點事做。當時他們左思右想，剛好正逢白河蓮子產季，決定藉由線上模式，讓更多民眾認識蓮產業，並體驗手作剝蓮子，體會每顆白白胖胖的蓮子都是粒粒皆辛苦。

他補充，這個線上課程約2小時，從蓮田導覽、蓮子介紹，再到蓮子心、蓮子殼和蓮子的運用等應有盡有。學員收到的材料箱裡包含帶殼蓮子、蓮篷、蓮苗及去殼工具等，讓他們當天只要打開電腦連上Wi-Fi，在家就能如同親臨現場，體驗農事樂。

他提到，人們生活模式被迫因疫情改變，但或許換個角度，因為如此，疫情時代下，也會讓大家反思，人類在大自然底下的渺小，應更敬畏並善待環境。此外，像他們生產者才有這個機緣，試著以另一種型態去實現與消費者之間的互動和連結。