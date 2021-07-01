吳姓男子去年報考公務人員特種考試身心障礙人員考試，他檢舉醫院證明請求考選部延長每科考試時間，考選部不准許，他提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，考選部的處分違背經驗法則，判決處分違法。可上訴。

吳男表示，他參加執達員類科考試，在國家考試網路報名資訊系統申請權益維護措施，請求延長每科考試時間，申請時並檢附身心障礙證明，及衛福部桃園醫院診斷證明書，慣用手正、背面照片等資料。

考選部在去年2月14日審議委員會決議，不同意延長每科考試時間，理由是認為吳男發生右手多指障礙，距今已有32年，且其障礙發生前後慣用手均為右手，不會有書寫試卷困難的問題，駁回吳男的請求。

北高行政法院認為，考選部不准延長考試時間的理由，不僅有違經驗法則、論理法則，且未說明其認定結果與醫院診斷證明書所載相異的原因，也沒從平等原則出發，考量吳男依其右手之障礙情形應試作答時，與其他慣用手健全之應考人相較，是否確有不公平之處。

合議庭認定，考選部以吳男右手障礙不影響其應試為由，駁回吳男延長每科考試時間之申請，難謂適法，判決考選部處分違法。可上訴。