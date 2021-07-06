因疫情影響導致學校停課、防疫不出門，幼童宅在家挑戰父母忍耐極限。復健科及職能治療師醫師今天建議，可透過親子DIY遊戲幫助大腦重新啟動，藉由遊戲探索環境事物，促進親子關係更緊密。

因學校停課和防疫限制外出，家裡有孩童的家長面臨一大挑戰。亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，孩童若缺乏社交和戶外活動，大腦無法有效處理身體感官系統接收到的訊息，容易產生焦慮、擔憂、恐慌等負面情緒，孩子不受控影響彼此的耐心，使得大人也變得暴躁易怒，所以在疫情趨緩時，民眾都想出門遊玩透氣。

周立偉建議家長，善用情緒彩虹光譜的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色彩的協助，搭配DIY遊戲，就能幫助孩童學習情緒表達，可達到親子雙向互動的效果。

亞大附醫職能治療師施益湋則指出，學齡前孩童；發展遲緩、泛自閉症障礙症候群及過動兒等特殊障礙小朋友，知覺及認知功能尚未發展成熟，容易產生不適當的情緒行為，此外，防疫關在家導致生活失去目標，大腦過度鬆懈會導致情緒行為不受控制。

施益湋指出，可透過親子DIY遊戲幫助大腦重新啟動，運用「任務導向理論」和善用時間作息表，讓孩子藉由遊戲探索環境事物。當管控情緒的前額葉將注意力放在活動目標上，情緒行為就會趨於穩定。他並建議，結合遊戲和生活環境元素，引導孩子發揮創意，讓親子關係更緊密。