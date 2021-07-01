台中市已有41校與17國締結120校次姊妹校，防疫期間台中市教育局持續推動國際教育，以線上遠距方式互動，並加快雙聯學制與國際教育活動課程化腳步。今年惠文高中等8校獲得教育部補助成立雙語實驗班，另長億高中成立台中市國際教育中心，引領中市國際教育發展。

暨南大學國際文教與比較教育學系教授洪雯柔日前為教育局負責推動國際教育的行政人員進行線上專題演講，以國際教育理念及學校國際化發展為題，融入聯合國永續發展目標，盼提升教育行政人員更多元寬闊的國際視野，讓各學習階段的國際教育推動更加落實。

教育局指出，台中市學校積極拓展國際交流夥伴，不僅透過出國互訪實體交流，也克服時空限制，以線上遠距方式互動，並加快雙聯學制與國際教育活動課程化腳步。

目前台中市已有41校與17國締結120校次姊妹校，今年惠文高中等8校成立雙語實驗班，長億高中也成立台中市國際教育中心；外師人數由原先的23人增至102人，在全國縣市名列前茅。

此外，教育局持續推動雲端英語學堂，讓學生在線上與外師對話，增進學生語言能力，每年約有7800人次受益；另辦理「大使帶你遊世界」活動，邀請退休大使至台中市公私立高中職校分享自身駐外經驗，拓展師生國際視野，目前已巡迴42校，受益人數達1萬7000人。

教育局長楊振昇表示，台中市推動國際教育以在地國際化、雙語教育及國際交流為目標，擴展學生國際視野，教師不斷精進，教育行政人員也應與時俱進不斷增能，才能以更宏觀、貼近教育現場的角度，推動台中市國際教育。