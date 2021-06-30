北市內湖取某連鎖飲料店汪姓店長，今年1月因陳姓奧客不滿久候，責問女店員「不想做可以離職」，他出面排解又遭奧客嗆「你混哪裡的」，店長回「你爸我在地的」，奧客控告店長恐嚇、公然侮辱罪，但檢察官勘驗店內監視器影片，並未聽到有辱罵三字經，且「我在地的」，並非恐嚇言語，認犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

陳姓奧客指控連鎖飲料店店長，今年1月13日下午6點多，在店前公開辱罵他三字經「靠北」、「三小」以及「幹Ｘ娘」等語，但因說得很小聲，現場錄音沒有錄到，但足以貶損他的人格，致使心生畏懼，因而控告店長恐嚇、公然侮辱。

但一旁的女店員作證稱，前一位客人點較多杯飲料，請他稍等一下，他不太開心，當女店員詢問要喝什麼，就被嗆「不想做可以離職」，直到店長出面，請他不要這麼兇，雙方口角，客人就用手敲打櫃檯，說要找「單挑」，接著女店員就報警，沒聽到雙方有辱罵髒話。

檢察官勘驗錄影畫面，聽到奧客辱罵髒話，還說「混哪裡的啊」，店長控告奧客的部分，現仍在偵辦中，但奧客告店長部分，並沒聽到店長辱罵髒話，只有「你爸我在地的」，並無其他積極事證，證明店長有辱罵奧客，因而予以不起訴。