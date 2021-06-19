遭柯文哲爆關說特權疫苗 高嘉瑜火速還原「事發過程」澄清：這帽子扣得有點大

台北市「好心肝」診所違規施打疫苗案，許多名人、藝人都紛紛捲入，檢方、北市府政風處因此介入調查。台北市長柯文哲今開記者會透露，立委高嘉瑜，從中關說協助小禾馨診所取得85瓶疫苗，高嘉瑜回應則強調自己並未施壓，只是轉達診所需求，這樣被點名有點嚇到。資深媒體人黃創夏坦言，他還是很好奇「1285志工名單」。

高嘉瑜今受訪指出，禾馨診所在5月底打電話到立法院辦公室，表達希望爭取疫苗，有鑑於該診所一年接生7000多名新生兒，占台北市的三分之一，因此她打電話給台北市衛生局長黃世傑轉達診所的訴求，黃世傑短短不到十分鐘就回覆沒問題，沒接收到衛生局表達有困難的說法。

她還表示，自己單純是協助診所，表達為照顧孕婦新生兒及醫護人員，希望能盡快取得疫苗，出發點非常正當，且沒有施壓衛生局要這樣做，整個過程都有對話紀錄，有點被突襲得感覺。

禾馨醫療營運長林思宏今天則否認關說一事，林思宏表示，高嘉瑜其實是在為選民服務，這是正規的管道。且疫苗他們都打在符合資格的人上，一切符合規定。

黃創夏19日在臉書談及此事表示，這件事雖然轉移焦點，還是無法改變他對「好心肝」1285志工名單的好奇。