邱士縉劇中是張榕容的粵語老師。（CATCHPLAY提供）

今年最具話題的犯罪懸疑劇《第三佈局 塵沙惑》集結了亞太影后張榕容、金鐘視帝莊凱勛、金馬得主劉冠廷，也找來當紅香港人氣男團MIRROR成員邱士縉Stanley加入扮演連環局中的關鍵角色。在22日釋出的《第三佈局 塵沙惑》最新幕後花絮「關於角色 邱士縉篇」中，透露了飾演來自香港在台留學的張敬堯的Stanley，因協助由張榕容飾演的刑警徐梓薇偵辦變態內衣賊案件而結識，成為徐梓薇的粵語老師，影片釋出後也引發觀眾聯想，敬堯是否會因此被捲入離奇的懸疑命案？令觀眾期待後續的劇情發展。

張榕容日前接受訪談時也對Stanley讚譽有加，她說：「Stanley演技相當成熟，完全不像新人，拍攝對手戲前的情緒培養也很到味。」《第三佈局 塵沙惑》每週日晚間9點在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO同步首播，一次播映兩集。

在花絮「關於角色 邱士縉篇」影片中， Stanley形容自己所飾演的角色：「敬堯是一個比較內斂害羞的人，但他非常努力想保護身邊所有人，不希望有任何人受到傷害！」導演洪伯豪則說：「Stanley在這部劇的表演上，我覺得他很投入也非常認真，可以很明顯感受到他對表演的熱情還有他在拍攝現場誠懇的態度，所以在合作過程中，其實我自己也滿意外的，就是他不僅僅是一個能歌善舞的藝人，也是一位相當優秀的演員，這次有機會合作，算是我們因這部劇而獲得的意外收穫。」