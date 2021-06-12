張榕容（左）與莊凱勛有對手戲。（CATCHPLAY提供）

三人將在映後直播問答。（CATCHPLAY提供）

金鐘視帝莊凱勛在最新犯罪懸疑劇《第三佈局 塵沙惑》中，挑戰演出遊走在黑白兩道的政二代議員，並在議會上據理力爭的政治人物。

近日因防疫，演員們皆採居家線上方式為戲宣傳，並提醒全台觀眾端午連假減少外出，一定要注意自身健康，莊凱勛說：「我會陪伴大家一起待在家居家抗疫，本周日晚上9點一起追劇《第三佈局 塵沙惑》，追完劇再到Instagram來看我與另外兩位主角張榕容與劉冠廷的直播，一起討論第一集與第二集的精彩內容。」

今日釋出的《第三佈局 塵沙惑》最新幕後花絮「關於角色莊凱勛篇」中，導演洪伯豪表示：「莊凱勛的角色在劇中飾演政二代，在這部劇裡相當吃重，尤其是他跟飾演刑警徐梓薇的張榕容情感戲部分。」令人期待兩人在劇中互動。

花絮影片中，談到《第三佈局 塵沙惑》最受到粉絲關注的感情線，莊凱勛形容：「楊啟逍有時的小霸道，或是有時突然片刻流露出來的情感，跟徐梓薇（張榕容飾）的落差很有看頭。梓薇來自好家庭，但後來家道中落，內心遭受相當大挫折；楊啟逍身為一位政二代，出身於朱紅色的大門裡，所以在表現兩人相處的時候，有時會有一些小霸道，或是一些的貴氣。」

張榕容在花絮影片中爆料：「從第四集到第八集，他就一直要讓我穿上他的衣服，一直在放線！」

莊凱勛為了真實呈現出年輕有為、犀利問政的議員一角下足功夫，在開拍前到台北市議會見習，參與了市議員整日的行程，實際觀看他們如何開會、溝通協調，從而發現年輕議員的形象不同於老一輩的民代，主打清新、親民、與網路世代更接近，莊凱勛也主動與導演討論，加入更多角色元素，使楊啟逍在劇中的呈現更加走入人心。

莊凱勛透露：「我給這個角色的設定就是他對於3C產品非常熱衷，平常會騎著最新電動平衡車在城市裡移動，是屬於比較雅痞一點、年輕化一點的政治人物。我也幫楊啟逍加入一些政二代那種家境還不錯，地方勢力旺族的那種個性。」