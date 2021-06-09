今天晚上(6/9)《大發不動產》即將迎來大結局，洪治亞（張娜拉 飾）終於知道母親洪美珍為何成為冤鬼以及不願離去的原因，劇中鬼魂特效和音效製造出來的恐怖氣氛常常不小心嚇到觀眾，洪治亞面對惡鬼攻擊，武打動作俐落帥氣，膽大心細的消滅惡鬼並幫他們完成遺願。

張娜拉在拍攝期間，接受龍華電視的專訪，回答了相關問題透露：「在拍攝期間好像有實際體驗到超自然現象，但至於是不是真的就無法得知，自己也是相信世上有鬼，所以在拍攝時以不觸犯禁忌為原則。」

在劇中，洪治亞驅魔前會攝取大份量食物，以防驅魔時體溫下架，體力透支；以及劇中員工聚餐時，滿山滿谷的美食，讓觀眾懷疑張娜拉的食量是不是像劇中洪治亞一樣是大胃王呢？張娜拉表示：「自己是個很喜歡美食的人，但因為食量不大，只能用照片或影片來滿足口腹之欲，而且最近迷上吃火鍋。」

洪治亞三不五時的電視購物瘋狂血拚，但是每次都買一同款、同色系惹怒鬼媽媽，很多觀眾看了之後笑說：「治亞的媽媽真的是死也不讓她買。跟我們家一樣，媽媽永遠看不慣。」張娜拉說：「她和洪治亞一樣最喜歡黑色，但因為5個月以來一直不停地穿黑色，現在也開始會看看別的顏色了。」

此劇夾帶張娜拉和鄭容和的高人氣，在網路討論熱烈，「驅魔CP」在劇中漸漸升溫的情愫，到底在最後一集會不會更進一步呢？張娜拉透露在這次拍攝過程的與鄭容和相處：「就像是弟弟一樣，未合作前覺得鄭容和很老實、善良；實際相處起來很有趣，所以拍攝現場氣氛融洽，對戲時很有自己的想法，是個認真的演員。」

粉絲們對這次張娜拉的角色給予正面的評價，大家對《大發不動產》完結後，不知道還要多久才可以再看到張娜拉的新戲感到不捨，張娜拉在專訪中提到：「這次演完專業驅魔師，感觸很深，下次會想嘗試其他專業職人劇，或者挑戰更正規的奇幻動作片。」

《大發不動產》已於2021年4月15日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。已於5月2日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播。

(中時新聞網)