彰化縣警局職務大調動。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局辦理警務參、副分局長、股長、組長、隊長、警務員兼所長等職務遴補案，並修編增置第五序列警務參、第六序列副分局長、局員等職務，經內政部警政署核定，16日公告職務調整，21日到任。這次兩線二星升兩線三星，有員林分局偵查隊長鐘振邦陞任美美分局副分局長，芳苑分局偵查隊隊長曾煥東陞任秘書科秘書支援保安科等。

彰化縣警察局表示這次調動，局長邀集二位副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等共同開會檢討，就本次出缺職務及遞遺職缺，配合自願請調、單位建議，依職期、地區、經歷等遷調原則，及相關人員之品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員業奉內政部警政署核定，職務調整如下：

(一)行政科科長陳世面調任主任秘書室警務參。

(二)勤務指揮中心主任徐方谷調任行政科科長。

(三)少年警察隊隊長顏志調任勤務指揮中心主任。

(四)溪湖分局副分局長鄭國偉陞任少年警察隊隊長。

(五)和美分局副分局長林神改調任鹿港分局副分局長。

(六)田中分局副分局長施焜山調任溪湖分局副分局長。

(七)芳苑分局副分局長王次郎調任和美分局副分局長。

(八)刑事警察大隊副大隊長蔡錫銘調任秘書科局員。

(九)秘書科支援保安科局員張安進調任刑事警察大隊副大隊長。

(十)保安警察隊副隊長張淳閔調任田中分局副分局長。

(十一)秘書科支援民防管制中心局員洪禮調任保安警察隊副隊長。

(十二)秘書科支援後勤科秘書陳鶴堯調任溪湖分局副分局長。

(十三)彰化分局第三組組長廖仁蔚陞任北斗分局副分局長。

(十四)員林分局偵查隊隊長鐘振邦陞任和美分局副分局長。

(十五)彰化分局第四組組長蔡肇駿陞任田中分局副分局長。

(十六)督察科風紀股股長黃世偉陞任秘書科局員支援督察科。

(十七)保安科保安股股長傅町盛陞任芳苑分局副分局長。

(十八)芳苑分局第三組組長許訓育陞任芳苑分局副分局長。

(十九)芳苑分局偵查隊隊長曾煥東陞任秘書科秘書支援保安科。

(二十)督察科督勤股股長許晉議調任督察科風紀股股長。

(二十一)督察科督察員鄭偉航調任督察科督勤股股長。

(二十二)保安科警務員王兆麟調任保安科保安股股長。

(二十三)鹿港分局偵查隊隊長姚志明調任北斗分局偵查隊隊長。

(二十四)北斗分局偵查隊隊長李旺興調任鹿港分局偵查隊隊長。

(二十五)溪湖分局偵查隊隊長蕭志旺調任員林分局偵查隊隊長。

(二十六)和美分局偵查隊隊長楊昭賢調任溪湖分局偵查隊隊長。

(二十七)刑事警察大隊偵查第三隊隊長林志明調任和美分局偵查隊隊長。

(二十八)鹿港分局偵查隊警務員兼副隊長鄭登源調任刑事警察大隊偵查第三隊隊長。

(二十九)和美分局偵查隊警務員兼副隊長葉東奇調任鹿港分局偵查隊警務員兼副隊長。

(三十)彰化分局偵查隊警務員廖得麟調任和美分局偵查隊警務員兼副隊長。

(三十一)田中分局偵查隊警務員兼副隊長劉竣明調任芳苑分局偵查隊隊長。

(三十二)刑事警察大隊偵查第一隊警務員蘇仁傑調任田中分局偵查隊警務員兼副隊長。

(三十三)刑事警察大隊科技偵查隊隊長林世行調任和美分局第五組組長。

(三十四)溪湖分局偵查隊警務員兼副隊長蕭家亮調任刑事警察大隊科技偵查隊隊長。

(三十五)北斗分局偵查隊警務員兼副隊長賴建男調任溪湖分局偵查隊警務員兼副隊長。

(三十六)彰化分局偵查隊警務員兼副隊長蔡志昌調任北斗分局偵查隊警務員兼副隊長。

(三十七)芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長陳保成調任彰化分局偵查隊警務員兼副隊長。

(三十八)刑事警察大隊第一組警務員李政函調任芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長。

(三十九)彰化分局警備隊隊長謝玉同調任彰化分局第三組組長。

(四十)彰化分局莿桐派出所警務員兼所長黃川益調任彰化分局警備隊隊長。

(四十一)彰化分局大埔派出所警務員兼所長王英州調任彰化分局莿桐派出所警務員兼所長。

(四十二)溪湖分局埔鹽分駐所警務員兼所長施宗源調任彰化分局大埔派出所警務員兼所長。

(四十三)秘書科警務員林柏伸調任溪湖分局埔鹽分駐所警務員兼所長。

(四十四)彰化分局第五組組長楊士漢調任彰化分局第四組組長。

(四十五)和美分局第五組組長吳銘添調任彰化分局第五組組長。

(四十六)員林分局第二組組長廖大榕調任員林分局第三組組長。

(四十七)員林分局第三組組長邱炳翰調任員林分局第二組組長。

(四十八)鹿港分局警備隊隊長羅文頂調任鹿港分局第三組組長。

(四十九)鹿港分局第三組組長黃元宏調任鹿港分局第五組組長。

(五十)鹿港分局第五組組長施性德調任鹿港分局警備隊隊長。

(五十一)北斗分局第五組組長許在琨調任田中分局第一組組長。

(五十二)員林分局勤務指揮中心主任劉晃聞調任北斗分局第五組組長。

(五十三)田中分局第一組組長張合兒調任員林分局勤務指揮中心主任。

(五十四)公共關係科警務員邱明宏調任芳苑分局第三組組長。

(五十五)溪湖分局溪湖派出所警務員兼所長呂哲維陞任督察科督察員。

(五十六)芳苑分局竹塘分駐所警務員兼所長陳煌明調任溪湖分局溪湖派出所警務員兼所長。

(五十七)秘書科警務員陳勝文調任芳苑分局竹塘分駐所警務員兼所長。

(五十八)田中分局二水分駐所警務員兼所長甘致宇陞任督察科督察員。

(五十九)保安科警務員張志豪調任田中分局二水分駐所警務員兼所長。

(六十)法制科支援勤務指揮中心警務員黃枝泉調任民防管制中心警務員。

(六十一) 民防管制中心警務員張椀婷調任法制科警務員。