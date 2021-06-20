今(20)日清晨至上午受西南風與海陸風輻合影響，高雄平地地區於5時30分至11時出現明顯劇烈降雨，其中大社區、楠梓區、仁武區、鳳山區、大樹區、燕巢區、大寮區、田寮區等8區有短時豪雨發生，中央氣象局於今日針對高雄地區共發布6次大雷雨即時訊息，並於6時44分透過「災防告警系統」發布告警訊息提醒民眾慎防大雷雨的劇烈天氣，統計至今日13時，最大3小時累積雨量為大樹區176.5毫米，其次為燕巢區152毫米，最大1小時累積雨量為大社區94毫米，其次為楠梓區87.5毫米，有大社、楠梓、仁武、鳳山、大樹、燕巢等多區降雨超過高雄市排水防洪設計標準約每小時70毫米，水情中心立即於上午7時30分三級開設，監控所有防洪設施操作，掌控各地水情監測資訊，並啟動移動式抽水機因應。

林副市長視察七賢抽水站（圖／高雄市政府水利局提供）

上午林欽榮副市長關心各地積淹水狀況，冒雨前往寶業里及本和里滯洪池視察，2座滯洪池分別於凌晨5時20分及6時5分進行滯洪作業，以因應在暴雨發生時，將雨水箱涵內的雨水暫時滯留於滯洪池內，降低區域排水系統負擔，並提醒今日約下午4時適逢高潮位，各滯洪池應先行排空，以利應付下波強降雨來襲，隨後前往七賢抽水站視察已新設的 0.3CMS及 1CMS抽水機組，確保抽水機組運作正常，提早啟動預抽機制降低鹽埕區淹水機率。

截至15時00分，積淹水災情通報36件，35件已退水，災情集中三民區、楠梓區、左營區及燕巢區，發生時間約上午6時至8時，道路積淹水約1小時退水，主要因為強降雨造成外水位高漲致內水無法排與出道路側溝宣洩不及，餘1件於田寮區文賢橋因水位高漲封橋警戒，該區域10位民眾已配合里長與派出所協助先行預防性撤離。

據中央氣象局預報顯示，今(20日)晚至明日(21日)受鋒面接近及西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，水氣增加，特別在明日凌晨至上午易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，22日至24日受滯留鋒面及西南風影響，天氣更為不穩定，有劇烈天氣發生機率，請市民上、下班回家時間以及在外的行人、駕駛們務必多留意，外出活動應特別小心，注意短延時強降雨及雷擊、強陣風等較劇烈的天氣現象。