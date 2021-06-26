中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今(26日)晚至明(27)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。近海雷雨帶靠近，今天夜晚台南至屏東有局部大雨甚至強降雨，中南部一直到下周三之前都有不定時降雨，仍有條件發生劇烈天氣及大量降雨。7月起西南風減弱，氣溫更高，將正式進入颱風季。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今晚起南部開始又有雨勢出現，明(27)日西南風增強下，迎風面的中南部地區降雨機率高，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨型態易有短延時強降雨，留意局部大雨發生的機率。

氣象局指出，南部地區在西南風影響下天氣最不穩定，除了一波波雨勢，有部分區域可能達到豪雨，而北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後亦有局部較大雨勢發生；溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區高溫33至35度，沒下雨時感受較為悶熱，在東南部甚至有焚風發生的可能。

26日定量降水預報。(圖/氣象局)

根據最新歐洲模式模擬，今起至下周三(30日)梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓偏弱，台灣在西南季風環境下，迎風面的中南部有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件。

周四、周五(7月1日、2日)西南風稍減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。周六(3日)高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。7月起太平洋高壓增強、西南風減弱，熱帶系統活動更加旺盛，將正式進入颱風季。