美濃木瓜面積約有100公頃，因這波豪雨影響受損面積約20％。(林雅惠攝)

高雄市連日豪大雨後出大太陽，種植葉菜類大宗的梓官區葉菜類幾乎損壞，其中格林菜因量少上漲至1公斤50元，目前剩空心菜及地瓜葉可採收，不過由於葉菜類屬短期作物，農民並未請求災損補助，趁著氣候放晴趕緊播種，期待下一次的採收。

梓官農會供銷部主任劉振華表示，梓官區農作物包括小白菜、青江菜、格林菜、油菜及A菜等葉菜類，因為不勘連日來豪大雨後出現烈陽，全部均損壞，目前只有不受雨水影響的空心菜和地瓜葉可以採收。

劉振華說，因為小白菜等葉菜類都屬短期作物，農民大約種植後3至4周就可收成，因此對於損傷不會請求災損補助，只會趁著好天氣時，趕緊播種種植，雖然葉菜類減少，但價格除油菜1公斤上漲至44元及格林菜1公斤上漲至50元外，其餘影響不大，仍維持在1公斤30多元。

另美濃地區受到這次豪雨水傷的作物包含有木瓜及茄子，美濃農會總幹事鍾清輝表示，這兩項作物都有陳報美濃區公所，請求勘災認定災損。

美濃區公所農業課長楊嘉宏表示，美濃木瓜面積約有100公頃，因這波豪雨影響受損面積約20％，另茄子種植面積有1公頃，受損面積約15％，由於今日是陳報災損截止日，截至目前未止，初步尚未達到災損補助標準。