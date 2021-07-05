PCBA廠-精星(8183)股東會通過每股配發0.8元，受惠於電動車相關車用產品需求強勁，精星表示，下半年有機會比上半年好。

台灣精星今天舉行股東會，台灣精星近幾年持續優化產品組合，把工控及車用視為營運重點，其中車用產品分為車用控制板、TPMS等傳統車用電子與新能源車的電池管理系統、電機及電控相關PCBA兩大塊，目前大陸前十大動力電池廠-寧德等已是精星的客戶，在工控產品部分則以挖掘機控制板居多。

就各廠區來看，精星台灣廠積極拓展新客戶及量產落地，伴隨中美貿易戰契機，聚焦IoT及5G產業趨勢Smart Home/Data Center類產品；蘇州廠則以生產新能源、車用及工控相關產品為主。

精星第1季稅後盈餘為9675萬元，年成長9.55倍，單季每股盈餘為0.8元，累計前5月合併營收為17.67億元，年成長62.4%。

就產品來看，第1季因工控產品需求強勁，車用佔比較少，不過以第2季出貨來看，車用產品佔比可望拉升到50%以上。

展望下半年，精星表示，雖然馬來西亞疫情大爆發，且電子產業供應鏈缺料問題未解，加上第3季為工控產品淡季，但車用看起來還是很熱絡，下半年有機會延續往年趨勢比上半年好，審慎樂觀看待下半年。

精星109年合併營收為29.4億元，較前一年度35.8億元減少18%，營業毛利為6.09億元，年成長7.22%，合併毛利率為20.73%，年增4.86個百分點，稅後盈餘為2.08元，年成長27.6%，每股盈餘為1.73元。