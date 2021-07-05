李姓男子，拆除水泥水塔時，水塔崩塌，李男左腳踝遭壓住，中市特搜大隊國光分隊人員協助脫困後，李男自行從水塔座爬下來。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區樹王路291之1巷一民宅，5日屋主請來工人拆除位於3樓頂的老舊水塔，不料施工時，重達幾百公斤的水泥塊，整片崩落，年約30多歲的李性工人閃避不及，被壓住左腳，中市消防局獲報，出動特搜大隊國光分隊到場，經約1個小時的救援，才讓李男脫困，幸李男意識清楚，送大里仁愛醫院救治。

中市消防局於上午9點37分據報後，出動特搜大隊國光分隊9人到場救援，特搜人員到場發現，工人在敲掉水泥水塔時，整座水塔突然從中斷裂崩塌下來，在旁施工的李姓工人，閃避不及，被塌下來的水塔底部壓住左腳踝，無法抽離，旁邊同伴想抬起水塔，但水塔太重了。

特搜人員趕緊使用油壓、氣動器材，發了近1個小時，才將重達好幾百公斤的水塔給撐了起來，李男才得已抽出左腳踝，所幸李男似無大礙，還能自己從水塔座爬到3樓頂部，再由救護人員將他從3樓抬至1樓，由救護車送往大里仁愛醫院救治。

大里仁愛醫院表示，經X光檢視，李男左腳踝腓骨骨折，其他無受傷，經醫師固定腓骨，左腳踝打上石膏後，李男已離院在家休養。