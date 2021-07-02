在台東馬偕醫院服務近8年的醫生魏銓延，是在地知名的乳房外科權威，自7月起返回家鄉高雄執業，他近期收到數十封私訊詢問「我該找誰？」因心繫台東患者，便開設官方一對一帳號，讓病友線上詢問，他說，多年來與病人成為朋友，上線未談及病情，多數只是聊聊近況。

魏銓延說，近日訊息如雪片般飛來，更多了上百個社群好友，全數是病患詢問「醫生你離開台東後，乳房外科該要找誰？」他回覆「每個醫師都比我資深優秀，可以放心治療」。他開設官方帳號原意是當「客服中心」，有時看診當下人多，無法逐一詳細說明，因此提供貼心服務替病人解惑，更避免往返醫院感染風險。

魏銓延表示，6月起許多病友遠從長濱、池上、大武趕來回診，實為道別，讓他心中充滿感動與感謝，「車開出草埔隧道後，從後照鏡看著台東漸漸縮小到不見，心情更是無限感傷」。

陳姓病患表示，知道魏銓延即將離開台東，心中不免焦慮，雖然院方指派其他醫生支援看診，但她認為每次由不同醫生看診，等於醫病雙方都處於適應階段，而患者的病情變化及長期治療用藥狀況，短期支援醫生較不易掌握。

邁入40歲的魏銓延離開原因除了多陪伴雙親外，也強調雖然其他外科同樣開刀救人，但他志在乳房外科，從中更能獲得成就感，他自10年前間斷支援台東馬偕，對當地感情深厚難以割捨，從去年起陸續接獲5家醫院延攬，進而發現都會區才能發展乳房專科領域，雖不捨仍決定離開。

此外，魏已徵詢高雄院方同意，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，日後將再詢問台東有無醫院願意合作；他也在新醫院習得新的治療方式，結識有志一同的醫生，更盼有朝一日能夠再度回台東服務。