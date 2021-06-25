台灣颱風論壇臉書指出，隨著梅雨鋒面離開，未來將由西南風勢力重掌台灣，回到「北熱南雨」的日子。(摘自台灣颱風論壇臉書)

中央氣象局表示，明（26日）起西南風增強，中南部出現雷雨機率大增，須留意有短時強降雨出現。(氣象局提供)

台灣受梅雨鋒面主宰的天氣型態即將告別，轉由西南風接管，中央氣象局表示，明（26日）起西南風增強，中南部出現雷雨機率大增，須留意有短時強降雨出現。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西南風至少會持續影響到下週三、四（30日-7月1日），迎風面地區整天有雨，隨後太平洋高壓再次接管，台灣將迎來盛夏。

氣象局表示，明天西南風增強，迎風面的中南部地區降雨機率高，南部地區容易有陣雨或雷雨，中部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，須留意局部大雨發生；北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生機率。受西南風影響，氣象局22：05發布3縣市豪雨特報，今晚至明高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台東山區有局部大雨發生的機率。

西南風影響，易有短延時強降雨，今(25日)晚至明(26)日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台東山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

明溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區高溫32-34度，沒下雨時感受較為悶熱。

今年第5號颱風薔琵今天升級為中度颱風，氣象局指出，颱風將持續偏北朝日本東方海域移動，對台灣天氣無影響。

今年第5號颱風薔琵今天升級為中度颱風，對台灣天氣無影響。(氣象局提供)

台灣颱風論壇臉書發文提到，隨著梅雨鋒面離開，未來將由西南風勢力重掌台灣，回到「北熱南雨」的日子。明天起到下週，西南部平地，整天容易有陣雨，各地山區也易有午後雷陣雨，須嚴防短時強降雨。至於北部、東半部地區因位於背風處，天氣會愈來愈穩定、愈來愈熱，到週日（27日）起要留意有36度以上高溫出現了。

氣象局預估，下週日至下週三（27日至30日）西南風增強，中南部地區陣雨、雷雨增多，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。台灣颱風論壇指出，西南風控場的天氣型態，起碼會維持到下週三、週四，隨後太平洋高壓增強，台灣將一口氣轉入盛夏。