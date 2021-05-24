編者按：

黃天鵬，曾任《申報》編輯、《時事新報》總編輯、國民大會主席團主席等職。著作多達二十餘本，對中國近代新聞及學術界影響深遠。

他也是戰時首都唯一報紙《重慶各報聯合版》總經理，首創以國內外要聞作為報紙頭版。中國新聞界第一本專刊《新聞學刊》創辦人，於戒嚴時代的台灣，參與創辦「中國憲法學會」，發行《憲政時代》，鼓吹民主憲政。

黃天鵬之女黃佩珊蒐羅日記．公文祕件．未公開自述．近150張珍貴照片等大量第一手資料，首次公布黃天鵬60個筆名，見證民初軍閥割據、國共內戰、中日戰爭及報業發展的歷史。

正文開始：

抗戰期間，陪都不僅是新聞事業中心，也是新聞教育中心。北平、天津、南京等各地名校陸續遷移至此。

位在南京的國立中央大學民國二十六年八月遭受空襲，九月利用長江輪船將圖書和儀器運至重慶市郊沙坪霸新校舍，十一月初照常上課。最後留在南京大勝關一小部分農學院牲畜，在首都淪陷前三日渡江，經蘇、皖、豫、鄂各省，遊牧入川，一年內安抵重慶，校長羅家倫為此寫了首《校慶感賦》：「嘉陵江上開新局，劫火頻摧氣益遒，更喜牛羊明順逆，也甘游牧到渝州。」

中央陸軍軍官學校同年八月，由南京，經九江、武漢、銅梁，隔年十一月到成都，四易其地，歷時十六個月。位於八一三淞滬戰區中的復旦與大夏大學，組成聯合大學，在民國二十七年一月輾轉至重慶，二月開學，招收舊生、新生、轉學生，共八百多人，在市中心菜園?上課。五三、五四大轟炸後，市區成了焦土，新聞系遷到北培。民國三十一年夏季由北培黃桷鎮移到夏壩。

民國二十七年四月，羅家倫偕同中央大學中文系主任胡小石登門造訪，天鵬茫無頭緒。羅家倫笑說，中大雖然已有「新聞學」課程，但開在政治系，教授為林森的秘書鄧亞魂；中文系擬定的「新聞文學」，偏向寫作與編輯，希望天鵬訓練學生編寫新聞、社論及演講稿等，以勝任報館和政府機關新聞室任務，有更多就業機會。自此，天鵬往返沙坪道上長達三年。

九月，培養戰術將領的中央陸軍軍官學校向天鵬招手，此校前身為孫文指示成立的黃埔軍校，民國十六年遷至南京，現至四川。政治部主任鄧文儀邀請天鵬主持教務，職位同少將編審委員，天鵬立即應允，為軍校開設傳播課程，訓練新聞將才，以利戰時宣傳需求。

民國二十八年春，中央政治學校新聞系主任馬星野到訪。早在數年前，馬星野就多次邀天鵬從上海前來南京授課，當時天鵬在報館主持編務，凌晨三、四點下班時乘京滬路夜車，早上到達南京後，直接到校授課，下課再乘下午車返滬，第一日的上半夜和第二日的下半夜仍然在報館工作。受限路途遙遠，無法進行常態性教學，只能儘量抽空前往演講或進行專題座談。

《改革中國報業的無冕王：黃天鵬傳記》。（秀威資訊提供）

馬星野多次公開表示，天鵬一生學習新聞、從事新聞事業及教育，興趣之高、信心之強，無人能及；著書立論，強調專業之重要，激發青年學習與從事新聞業，為中國新聞界的先驅者與拓荒者，和戈公振併列為南北開路先鋒。

中央政治學校在民國二十六年秋天遷至廬山牯嶺，民國二十七年春天轉赴湘西芷江，秋季又遷往重慶南泉的小溫泉，《時事新報》已經遷渝，如今馬星野三顧茅廬，天鵬慨然允諾，主講「報館組織與管理」，後來中央宣傳部與中央政治學校合辦新聞專修班，主任潘公展延攬天鵬教授「新聞寫作」、「廣告與發行」等。

（待續）