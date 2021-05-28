1999年6月19日下午二時，家住臺北縣三重市（今新北市三重區）、就讀景美女中二年級的張姓女學生，進了西門町軍史文物館後，竟猶如人間蒸發，再也沒出來，原本以為是起擄人勒贖案，但警方研判張女家人的經濟狀況後，排除這個因素，不願配合調查的軍史館，剛開始還說是張女逃家，讓案情一時無法突破，警方後來想到，案發當天曾有一名穿運動服的士兵與張女的哥哥照過面，覺得可疑將他鎖定涉嫌重大，後來又在其胸前發現有抓痕，這才偵破張女是遭這名郭姓士兵先姦後殺。

案發當天，張姓女學生因為學校軍訓作業，搭乘哥哥的機車到軍史館找尋資料，並約定一小時後在原地接她回家，但時間到了卻沒看到人，眼看時間一分一秒流逝，哥哥在等不到妹妹的情況下，全家人開始緊張，遂向軍史館所在轄區的臺北市政府警察局中正第一分局、以及住家所在的臺北縣政府警察局三重分局報案。

景美女中張姓女學生遭姦殺棄屍，其母前往板橋五權公園現場認屍時泣不成聲。（中時資料照）

警方與家人去軍史館找人，但軍史館卻以「非開放時間」為由拒絕警方進入搜索，直到21日才讓軍警方進入搜索，不過館長李明德上校，卻藉故阻擾警方進入館長室及會議室，並向張女的家人說軍史館很安全，對方一定是逃家，又說，該館白天不錄影，晚上才會錄，後來又改口說，端午節三天的假期不錄影，自此全案陷入膠著，張女家人只好在報紙發布尋人啟事。

時任軍史館館長李明德上校。（中時資料照）

22日一早，警方研判張女家庭的經濟狀況，排除張女遭擄人勒贖的可能性，由於張女是在軍史館失蹤，警方與家人堅持一定要看到錄影帶，軍史館竟然拿出6月19日的錄影帶欲包庇嫌犯，警方後來想到，案發當天曾有名穿運動服的士兵問張女哥哥有什麼事情？接著警方要求當日值班的郭姓士兵，全身換上運動服讓張女的哥哥指認。

郭姓凶嫌的繼父，破案後在時任立委蔡煌瑯(左)陪同下，向社會道歉，並沉痛地表示郭嫌已簽字捐贈器官，盼對社會做出補償。（中時資料照）

更衣時，郭姓士兵遮遮掩掩，胸前又有抓痕，眼尖的警方覺得不單純，便將他鎖定為嫌疑犯，但軍方卻藉口郭男是軍人，要求由軍事檢察機關審問，拒絕警方逮捕，惟因受害人是平民，檢警依法有權偵辦，於是封鎖軍史館，由警方鑑識人員進入採證。

經過偵訊後，郭姓士兵坦承犯案，說出犯案動機與過程，供稱他看到張女瘦弱可欺，誘騙到館長室欲加以性侵，因為張女極力反抗，所以把張女勒斃後姦屍，再用4個垃圾袋將屍體包裹放在軍史館內，再去三重租車，把屍體搬進車內，然後抬到板橋五權公園前草叢棄屍。警方尋獲屍體後宣布破案，郭嫌同年8月3日遭到槍決伏法。

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(中時新聞網)