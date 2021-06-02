疫情期間，民眾網購機會增加。美濃一名22歲陳姓女子日前到一家超商欲匯款，剛好碰到警員巡簽。警員發現她一邊講電話，一邊操作提款機，直覺有異，便上前詢問：「在與誰交談，為何對方一直要求你匯款？」阻止一場騙局。

旗山警分局中壇所副所長劉俊杰、警員郭旺霖於5月28日晚間10時許，到這家便利超商巡簽時，發現陳姓女子正在講電話，並操作提款機，且陳女談吐模糊、緊張，警方直覺有異，便上前詢問。

陳女一度緊張到無法言語，電話另一端還不斷傳出「不要理警察，趕快離開！」等語，警員見狀，立即要求陳女掛斷電話，了解詳情。

陳女表示，日前接獲某購物平台來電，稱她在網路購物平台訂購商品，因下訂錯誤導致重複扣款，必須透過ATM操作才能解除，並要求她應先提領現金7000元，並存入指定帳戶，才能測試有無重複扣款的問題。

警方一聽，肯定陳女遇到詐騙集團，並告知這是常見的假網拍購物詐騙手法。陳女恍然大悟，感謝警方幫忙，阻止她上當。

警方也呼籲，疫情期間，民眾居家購物需求大增，然而，這也是詐騙集團的可乘之機，鎖定學生及社會新鮮人詐騙。民眾若碰到詐騙電話，請先掛斷電話，並撥打165防止詐騙電話，或向警方尋求協助，避免受騙。

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(中時 )