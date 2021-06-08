近期因疫情關係，民眾大多待在家中使用網路接收訊息頻率增加，致假投資詐騙案件增多。台中市清水警分局副局長陳春安於8日特別提醒民眾注意雪品購物APP平台，小心掉入假投資圈套。

清水分局副分局長陳春安於8日上午10時35日至11時接受警察廣播電電話專訪，透過輕鬆的口吻，針對目前疫情期間重要警政工作之一「打詐」進行精闢的講解，與聽眾朋友渡過一個愉快上午時光。

陳春安表示，近期因疫情關係，民眾大多待在家中使用網路接收訊息頻率增加，導致假投資詐騙案件增多，所以在節目提出宣導，提醒民眾注意，其中特別就是雪品購物APP平台，詐騙集團聲稱只要下載安裝雪品購物APP成為賣家，只需要針對批發商品進行轉帳儲值，待出貨即可分到佣金，吸引多數民眾下載加入。

陳春安說，看似商品買賣，實則已掉入假投資圈套，直到民眾想獲利了結，卻無法領出帳戶內款項，才知道受騙上當，是類詐騙手法，就是利用民眾以買賣可賺取價差之獲利心理，假借儲值金批發商品，實將款項匯入人頭帳戶內，請民眾勿相信不明買賣，更不會有穩賺不賠、保證獲利的買賣投。

另外，就是網路購物的三方詐騙；陳春安以舉例方式說明，詐騙集團會扮演買家向一名賣家表示想要購物，賣家會提供帳戶給客人匯款，詐騙集團再上網假冒賣家身分刊登低價販售，誘使第三人匯款，實際上詐騙集團會提供真實賣家的匯款帳戶給第三人買家匯款，之後賣家將物品寄給詐騙集團，第三人買家匯款卻未收到貨品，僅有第三人買家認為遭受詐騙，所以提醒民眾網路上購物，盡量不要私下交易，以免受騙。

陳春安表示，疫情期間導致大家無法出遊，但緊接的就是暑假期間，青少年將有可能待在家中使用網路時間增多，針對青少年在網路交友儘量只使用交友App所提供的傳訊功能，不輕易使用個人經常傳訊或通話功能（如LINE、手機號碼等）與新網友互動。

此外，再度提醒民眾，防範詐欺手法，只要記得三不、二要：不要提供銀行帳戶、身份證件、手機門號、不要幫人領錢或轉帳、不要依照他人指示購買點數或匯款；要打165查證、要相信警察。

陳春安特別提醒，疫情仍嚴峻，民眾外出全程戴口罩，應遵守政府相關規定，前往市場記得攜帶證件查驗身分以利分流採買，也呼籲民眾務必配合身分證尾數若是單數，開放周三、周五、周日進入菜市場；偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六可前往採買等規定，隨時做好做好個人防疫，共同防疫。

(中時 )