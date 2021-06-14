14日端午節恰好也是世界衛生組織訂定的世界捐血人日。在高雄捐血中心公告表揚績優捐血人當中，不乏已持續捐血數十年的熱血人士，其中，現任六龜警分局副分局長賴進財以捐血次數達1700次以上，名列前茅。

談起投身捐血的故事，賴進財說，他高中畢業考完大學聯考的暑假，因同學母親嚴重胃出血，當時捐血中心也沒有足夠存量提供病患使用，很危險。他當時聞訊後，立即邀約數名同學一起前往捐血中心挽袖捐血，也保住同學母親的生命。

自此之後，賴進財深感能以自身一己之力量，救助身陷危難的病患，內心有無限歡喜，因此，在之後前往中央警察大學就學時，每3個月均利用假日前往台北捐血中心捐血，即便畢業分發至高雄服務，仍持續定期前往高雄捐血中心捐血。

從全血、到分離術血小板、再到血漿、最後到減除白血球之分離術血小板，迄今30餘年，賴的捐血次數也已達1783次，繼續朝向1800次邁進。

同時，賴進財也覺得憑他一人捐血，力道有限，因此在20餘年前成立高雄市德播會，除幫助獨居老人外，也積極推動捐血工作，舉辦多次捐血活動，號召更多熱血民眾共同參與。

且賴進財在六龜山區服務，該地區沒有捐血中心，得預約高雄市區捐血中心床位，而捐分離術血小板須花1個多小時，加上往返路程耗費3個小時，但他仍每兩周利用勤餘時間前往捐血，從不間斷，真可稱的上「警界血牛」。