近日楊梅出現多起機車竊盜案，楊梅警分局表示，經調閱監視器，發現近期機車竊盜案都是41歲郭姓嫌犯所為，警方指出，員警18日在中壢發現郭嫌蹤跡，隨即當場逮捕移送法辦，並循線找到遭竊的8輛機車，且已通知失主領回。

楊梅警分局指出，近日受理多起機車竊盜案，經調閱監視器追查後，發現41歲郭嫌在短短10天內連續竊取8輛機車，範圍更及中壢區、新屋區等區域，警方隨即組成專案小組分析犯案模式，警方指出，郭嫌均以竊取機車騎乘後，以「車換車」的方式犯案，經警方掌握行徑多日埋伏終於於18日查獲犯嫌送辦。

警方表示，郭嫌透過改造板手以及接電的方式連續偷竊普通重型機車以及檔車等類型車款8輛，並解釋，郭嫌並無自己的代步車輛，加上經濟狀況並不寬裕，且車輛使用後即棄置路邊，推判郭嫌應是為了代步鋌而走險，關於遭竊的8輛機車，警方指出，8輛失車已陸續通知失主前來領回。

楊梅分局分局長黃富村表示，同仁在疫情嚴峻期間，要兼顧繁重的防疫工作，對於治安仍然不鬆懈，這次的竊盜案，是在長時間的堅持以及不放棄的精神之下，才能順利逮捕犯嫌，除了肯定員警的辛勞與努力外，黃富村也呼籲民眾，汽機車如停放在外都應該要加上防盜鎖，以保護自己的財產安全。