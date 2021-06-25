越南籍阮男指其范姓妻子，倒個垃圾就不見，警方調閱監視錄影器影帶，發現范女在路上來回走動，狀似迷路。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

越南籍阮男指其妻子，倒個垃圾就不見，警方調閱監視錄影器影帶，發現范女被機車載走，心中暗暗一驚，幸好只是好心阿伯，載她找回家的路。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市一名越南籍阮姓移工，日前晚間10點多，向霧峰分局吉峰派出所報案，指其范姓妻子，下午外出倒垃圾後就沒回家，而且身分證件及錢包都沒帶，擔心會有危險，員警立即調閱監視錄影器尋找，隔天發現范女被一男載走，幸經循線找到她後表示，無不法侵害。

阮姓男子日前晚間來到派出所報案，以不流利的國語著急表示，其患有精神疾病、且懷有2個月身孕的老婆不見了，員警立即依據阮男所提供范女的衣著特徵，調閱其住家附近的路口監視器影像，但一無所獲。

不過員警仍然鍥而不捨，由所長黃冠智帶隊，再到其住家附近調閱私人監視器影像，經交叉比對，終於發現范女出現在霧峰中正路，但舉動看起來，就像找不到路一樣來回走動。

警方又從一處遠景的監視器影像中，發現范女被一陌生男子以機車載走，心中暗暗一驚，經行車軌跡紀錄系統，判斷出該機車的行動軌跡，終於在隔日下午6時左右，在大里仁化路旁發現該機車及70歲的陳姓駕駛人及范女，立即帶回所詢問。

范女表示未遭受他人不法侵害，陳男表示，是范女請他載她回家，但范女精神恍惚，一直無法指出其住家位置，他只是出於好心，載著范女在霧峰市區找尋，沒有做任何違法的行為，警方於是通知阮男至派出所團聚，並協助范女至移民署台中專勤隊辦理撤尋。