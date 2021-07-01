麵包師呂金鎧被控犯下性侵殺害女大學生案，台灣高等法院更六審判處20年徒刑後，因放棄上訴，遭判刑20年定讞。最高檢察署檢察總長江惠民認為，被告放棄上訴時並無辯護人在場，法院未詳查呂男是否了解捨棄上訴真意，判決違背法令，今年4月提非常上訴。最高檢察署1日說，最高法院駁回非常上訴。

全案發生於1993年間，范姓女大學生應徵家教，前往當時台北縣中和市公寓面談後喪命；檢警追查，認為住戶呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，檢警指控，有妨害風化前科的陳男假釋，投靠呂男；陳佯稱找家教，與呂制伏范女並性侵得逞，另以衛生褲在范女頸部打死結，致范女窒息死亡。

一審判處陳、呂2人死刑，官司纏訟10多年，高院更六審認定是陳打死結後才導致范女死亡，判呂20年徒刑，陳死刑。呂在更六審判決後放棄上訴而定讞。

更七審委託刑事局鑑定DNA，發現死者下體沒有呂精液，改認定呂並非共犯，仍判陳死刑；直至更十一審又認定陳、呂為共犯，判陳死刑，最高法院2009年間駁回陳上訴而定讞。

由於呂1994年落網後，始終否認犯罪，27年後經台灣冤獄平反協會協助，向最高檢察署請求提起非常上訴。檢察總長江惠民提起非常上訴，最高法院認非常上訴無理由，依法駁回。