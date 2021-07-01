陳姓女子從事公仔網拍，因疫情收入不穩，前往美髮店求職，巧遇警方，被查出是通緝犯就逮。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興分局警方6月30日稽查一家小吃部是否營業，店家在執行清潔工作，警方結束任務準備離去時，巧遇至1樓美髮店求職的一對男女，由於女子見警方隨即轉頭欲離去，警方直覺可疑攔查，意外查出女子是毒品通緝犯。

新興分局中山路派出所警方6月30日晚間8時30分許，稽查轄內營業場所是否違反防疫規定有營業情形時，發現八德一路1間以外籍人士為主要客群的小吃部2樓有人員在內走動，疑似有營業，警方入內稽查，店家表示只是在執行清潔工作，確認小吃部無群聚或營業情形，於是收隊離開。

正當警方走至1樓時，眼尖的員警發現1對男女見到警方隨即掉頭離開，警方認為可疑於是攔下該對男女盤查，結果發現29歲的陳姓女子今年3月16日因涉及毒品案未到案，已由橋頭地檢署發布通緝。

陳女聲稱，原本從事公仔網拍工作，因疫情關係收入不穩，於是和友人相約到美髮店求職，由於租屋在外，未收到檢方通知書，不知自己被通緝，警方訊後依法解送歸案。

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