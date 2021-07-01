19歲日籍林姓留學生今年2月21日下午，騎機車行經新北市新店區北宜公路，與黃牌重機騎士蘇姓男子相撞，雙雙身亡。台北地檢署調查後，認定事故主因是蘇男當時車速近百公里，嚴重超速，涉嫌過失致死，但因他已死亡，檢察官今處分不起訴。

檢警調查，24歲的蘇男2月21日下午2時許騎重機行經北宜公路18.1公里處，林男恰好從岔路轉進對向車道，蘇男煞車不及直接高速撞上，因撞擊力道猛烈，2名騎士都倒地不起，嚴重出血，2車也嚴重毀損，滿地殘骸，現場景象觸目驚心。

救護人員趕抵時，蘇男現場已無生命跡象，緊急送醫仍不治。林男則陷入昏迷，急救後雖暫時保住一命，但仍在4月6日因多重器官衰竭過世。日本自由記者柳原三佳報導事件後續，指林母決定捐出兒子的眼角膜，讓兒子遺愛台灣。

檢察官根據本件交通事故鑑定，確認事故主因是蘇男當時車速近百公里，嚴重超速，次因則是林男未禮讓幹道先行，雙方均有過失，由於蘇男已死亡，他被控過失致死罪嫌，檢方處分不起訴；而林母為了還原事發經過，已申請事故鑑定複驗。