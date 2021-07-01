郭書瑤（瑤瑤）、蔡凡熙再續前緣，挑大梁演出的愛情片《再說一次我願意》1日釋出前導預告，2人從小螢幕之吻，進階到大銀幕的「最萌身高差」女下男上逆襲吻，讓未曾被女生獻吻的蔡凡熙害羞不已。

該場戲瑤瑤突襲一親，讓他相當衝擊，「原本以為沒有要演到這邊，瞬間心臟蹦蹦跳、心跳加速！」甚至感受到瑤瑤嘴唇貼上時的「速度感」，最後吻了10次才完成拍攝。

該片預計今年秋天上映，2人在片中大談姊弟戀，相識不久就數度甜蜜接吻，蔡凡熙還絞盡腦汁想出各式浪漫伎倆表達愛意，成功讓瑤瑤動心，戲外更大讚蔡展現男孩奮力追愛的專情，模樣帥氣，也讓觀眾好奇劇情將如何發展。

蔡凡熙日前剛過24歲生日，當晚在社群平台開直播，瑤瑤也與其他明星好友線上替蔡慶生，足見2人的好交情。瑤瑤除了獻唱生日快樂歌慶祝外，還稱讚他「很專一」，接著拱蔡凡熙脫上衣露腹肌，被追問有幾塊腹肌時，被瑤瑤虧原來是「腹肌很專一」，讓眾人大笑不已。

為了讓觀眾感受到蔡凡熙與郭書瑤兩人充滿CP感的戀愛氛圍，《再說一次我願意》此次和全家便利商店合作，在全台3873家門市推出「翻轉愛情包」和「終結孤單包」套票活動，預購期間為即日起至8月31日，待在疫情趨緩解封後，與演員們一起經歷這場「翻轉愛情」。