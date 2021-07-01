林姓瓜農因無法依約交付盤商貨量，上月5日清晨指示員工進場採收數百顆西瓜，完成裝箱後，分別由貨運車載往外縣市。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

經20多天的調查後，發現事實與林姓瓜農說法不符，警方也將依刑法竊盜、誣告、使公務員登載不實及詐欺等罪嫌，移送地檢署偵辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

上月5日，花蓮東華大橋下的西瓜田園區，約有500顆壽豐大西瓜遭宵小漏夜竊走，震驚社會，經20幾天的調查發現，整起案件竟是瓜農自導自演。林姓瓜農因貨供不應求，無法依約交付盤商，擔心吃上大筆違約金，見清晨人煙稀少時，叫員工趕緊進場採收並裝箱由貨運載往外縣市。

年約46歲林姓瓜農上月5日報案指出，自己的西瓜田約有500顆西瓜一夜之間遭宵小竊取，至少損失21萬元，令他欲哭無淚。警方獲報後，除了將現場遺留的寶特瓶及煙蒂採集DNA送驗比對外，不斷調閱現場周邊的監視器，過濾進出人車，掌握可疑車輛及特定人士。

不過警方調閱沿途數10支路口監視器影像逐一過濾，皆未發現任何可疑人車出入瓜田，於是查訪附近瓜農及搬運工交叉比對後，發現林男說詞有諸多疑點，細節也交待不清，甚至前後矛盾，加上調查發現，失竊位置與採收區域有所重疊，於是帶回案發當天在場採收的員工詢問，才發現事實和林說法有極大的出入。

原來林男今年應依約交付某盤商共8千顆西瓜，不過因貨量供不應求，他擔心違約恐遭罰大筆違約金，於是5日清晨5點多，指示員工進場採收數百顆西瓜，8點多完成裝箱後，分別由4輛貨運車，從瓜田將西瓜載往外縣市，隨即在9點30分左右報案遭竊。僅管有員工當下心存狐疑，但也不敢表示意見。

經20多天抽絲剝繭的蒐證與研判分析後，事情終於真相大白，警方也將瞞天過海、自編自盜的林姓瓜農，依刑法竊盜、誣告、使公務員登載不實及詐欺等罪嫌，移送地檢署偵辦。

警方表示，西瓜屬花蓮重要季節性的高經濟作物，每年5、6月採收季節，均特別規劃「護瓜」專案勤務，由瓜農及轄區偵查隊、分駐（派出）所、巡守隊等單位以交叉互換方式增加巡邏密度，守護瓜農順利收成，盼不法分子不要心存僥倖，抹煞警民「護瓜」勤務的辛勞與努力。