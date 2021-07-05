慧洋-KY(2637)6月合併營收為15.05億元，續創單月歷史新高，營業利益為6.50億元，單月營益率43％，創公司上市以來新高，稅前盈餘為5.6億元，每股稅前盈餘則為0.75元。上半年合併營收78.86億元，營業利益為27.12億元，平均營益率34％，稅前盈餘為24.64億元，每股稅前盈餘為3.30元，由於海上運輸需求持續升溫，慧洋樂觀下半年運價仍有向上的空間。

慧洋6月共處分3艘舊船，總計處分損失約180萬美元，貢獻營運現金流約500萬美元，藉以提升船隊營運效率並改善財務結構；公司上半年共處份7艘船舶，總計處分損失約250萬美元，貢獻營運現金流約900萬美元，並有6艘新船加入營運。

慧洋6月董事會上通過新船採購案，預計以不高於1.02億美元（約新台幣28億元），向常石造船Tsuneishi Group（Zhoushan）Shipbuilding Inc.購置三艘高規格卡姆薩型散裝貨船（Kamsarmax / 82400 DWT），為符合EEDI第三期環保節能船，並陸續在2023、2024年交船，擴增船隊優勢。

目前海運市場貨多、港塞、船舶周轉率低，使運價連月攀升，而6月中旬IMO已正式召開環保法規會議，碳排放限制新規將於2023年正式上路，預計將影響近半數的散裝船舶，慧洋認為，未來航運市場供不應求將成為常態。慧洋也於今日公告除息交易日為7/19，預計股利發放日為8/13，每股配發現金股利約1.5元。