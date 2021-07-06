不鏽鋼廠允強(2034)受惠外銷出貨暢旺以及鋼價上揚，6月營收17.21億元，月增19.51%、年增77.19%，創下近3年單月新高；第二季營收44.31億元，季增率約達30.6%；公司自結5月每股稅後0.21元，第二季獲利亦可望將比首季增長。

允強第二季營收加速成長，單季營收44.31億元，季增30.6%、年增52.84%；今年前6月合併營收78.22億元，年增17.45%。

允強自結5月稅後淨利9100萬元，每股稅後盈餘0.21元，在6月營收持續創高下，單月獲利可望更好。

允強上半年回復成長，隨著歐美解封、經濟重啟，帶動不鏽鋼鋼管/板外銷出貨增加，加上不鏽鋼報價上漲，允強漲價效益逐漸顯現，展望第三季不鏽鋼價上漲加上遞延漲價效應持續，有利公司第三季營運持續向上。

此外，俄羅斯8月起擬對出口的鋼鐵、鎳鋁銅課徵15%以上臨時稅，限制鋼材出口，預計帶動不鏽鋼價第三季續漲，第四季整體市況也可望持續穩定。

允強第一季營收33.91億元，淨利1.97億元，歸屬於母公司淨利1.97億元，每股盈餘0.45元。