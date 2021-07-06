LED整合大廠富采(3714)因mini LED持續交貨，6月營收續創今年新高，達32.83億元，月增3.55%，第二季營收約93.65億元，較第一季成長36.14%，營運具有轉機。

此外，富采於5月底代子公司晶元光電公告，為活化資產而處分閒置之龍潭廠土地及建物，總交易金額4.3億元、處分利益1.67億元，預計可能在今年第二季到第三季入帳，屆時將可貢獻每股盈餘約0.24元。

富采5日公布6月營收，隨著mini LED持續交貨、整體產品需求暢旺，單月營收再創下今年以來新高，也為連續第二個月站穩30億元以上營收，第二季營收達93.65億元，較第一季大幅成長36.14%。上半年累計營收162.44億元。

富采第一季稅後虧損約2.6億元，每股虧損收斂至0.38元。第二季隨著營收放大，本業營運可望力拚轉盈，若處分資產的業外收益於第二季入帳，將帶動獲利更好。

隨著美系客戶平板電腦及筆記型電腦Mini LED背光產品陸續導入量產，非蘋果客戶的筆電Mini LED背光與陸系合作夥伴利亞德、韓系客戶的大尺寸Mini LED產品放量，預期下半年營運動能良好，Mini LED產能滿載狀況及訂單能見度可望到年底。

富采第一、二季受惠車用、感測及植物照明等需求強勁，紅光產能均滿載，藍光、封裝模組也維持高產能利用率，下半年將擴增高階四元(紅黃橙光)產能，預期最快第四季開始貢獻營收。

富采今年第一季營收68.78億元、毛利率13.63%，營業損失3.29億元、歸屬母公司淨損2.6億元、每股虧損0.38元。