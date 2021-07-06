智邦科技（2345）6月爆發疫情，因部分移工停工，拖累6月營收下修，經結算6月合併營收為45.17億元，較去年同期減少約5.71％，與先前公司先前在重大訊息公告預估影響數相近。

智邦科技今日公布內部自行結算6月份合併營收，並說明6月份營運受疫情影響狀況。

經智邦自結，6月合併營收為45.17億元，較去年同期減少約5.71％，第二季合併營收為140.53億元，較109年同期增加11.3％，上半年累計營收為272.51億元，較去年同期增加約11.91％。

在疫情爆發後，智邦曾發布重大訊息，說明疫情狀況對營運影響，據內部評估，此次疫情未對整體產能產生影響，但6月產量估計將有10％的影響，對6月營收影響數則為5％，與智邦6月營收自結數呈年減5.71％，表現相符。

至於疫情期間增加的費用，據智邦估算，包含自行篩檢、人員安置等，初估金額約為新台幣1200萬元。

智邦科技也進一步表示，竹南廠已在6月底恢復正常運作，同事也已健康返回工作崗位。感謝來自政府、客戶、社會各界的幫助，但疫情風險仍在，與病毒共存將成為日常，智邦團隊也在當中建立革命感情，體察病毒的智慧，機動調整應對，精實工作內容。