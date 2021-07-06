致伸（4915公告6月份合併營收為52.7億元，較2020年同期的45.5億元年增16％，較前一個月增加3％。累計今年上半年營收共336.1億元，年增13％。

致伸表示，第二季合併營收因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長呈現高雙位數，汽車電子需求續強。雖然聲學產品與視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收年減之趨勢，然而聲學產品與視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提升。

展望第二季獲利也將持續改善與優化毛利率與營業利率，均有望較第一季提升， 整體毛利率與營業利益率預期將較去年第二季顯著改善。

智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，較第一季獲利季成長率高。