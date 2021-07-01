衛福部今（１日）下午驚傳出遭一輛計程車衝撞，所幸車子撞上樹木後，卡在花圃內，衛福部無人受傷。計程車撞引擎蓋受損，司機僅受輕傷，自行脫困，警衛見狀緊急報警，警方獲報到場，立即將運將帶回警局調查衝撞衛福部原因。

警方調查，是一名72歲駱姓運將在路上先撞到一輛貨車後，為閃避機車，車速過快才失控撞上衛福部的圍牆，駱男並未酒駕，單純是因為車禍造成虛驚一場。