計程車衝進衛福部 72歲駕駛「閃機車」釀禍虛驚一場 17:382021/07/01 中時新聞網 張國欽 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛計程車今無故衝進衛福部，警帶回運將調查原因。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部今（１日）下午驚傳出遭一輛計程車衝撞，所幸車子撞上樹木後，卡在花圃內，衛福部無人受傷。計程車撞引擎蓋受損，司機僅受輕傷，自行脫困，警衛見狀緊急報警，警方獲報到場，立即將運將帶回警局調查衝撞衛福部原因。 警方調查，是一名72歲駱姓運將在路上先撞到一輛貨車後，為閃避機車，車速過快才失控撞上衛福部的圍牆，駱男並未酒駕，單純是因為車禍造成虛驚一場。 茶農群聚工作會被罰？許淑華秀出最新公文 8000網友讚爆 美眾院通過成立委員會 調查國會山莊暴動事件 #衛福部 #計程車 #帶回 #運將 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已達降級條件 台大教授曝關鍵：離解封不遠了 09:552021/07/01 生活 台中連6天「嘉玲」莫德納開打 盧秀燕：施打疫苗將「遍地開花」 15:402021/07/01 生活 馬英九轟蔡蘇 國人受苦你不慚愧嗎 04:102021/07/01 焦點要聞 不准許手部障礙延長國考時間 考選部遭判違法 09:512021/07/01 社會 台中女騎士超車時摔車倒地 後方機車閃避不及撞上 11:142021/07/01 社會 衛福部突現11花籃「抓光羅智強 告死朱學恒」他驚呆 15:572021/07/01 政治 生華科治新冠新藥 全台四家醫院獲採用 15:202021/07/01 財經 東京疫情惡化 防疫重點措施恐將延長 15:242021/07/01 國際 「亂說我有幫忙害死我！」黃珊珊只見過許金川1次 坦言願配合調查 16:542021/07/01 政治 工具機業拚列優先打疫苗名單 中央：一律送衛福部處理 11:022021/07/01 財經 近5萬名民眾心理諮商中斷 民團籲盡速鬆綁遠距諮商 12:052021/07/01 生活 社會熱門新聞 女漫畫家與夫含兒子小GG 稱「口感像粉腸」惹怒民眾狂檢舉 - 新聞 宅神朱學恒送花籃遭告妨害公務 律師林智群送38字 - 社會 漏夜竊走500顆西瓜案 竟是花蓮瓜農自導自演 - 社會 【4死惡火】陳志帆陳屍浴缸裝備已卸 同袍淚訴「爭取最後生機」 - 社會 雲林芭樂攤絕地求生 滿500逆天長腿比基尼辣模親送到府 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。