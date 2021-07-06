上（6）月30日，彰化知名地標「喬友大樓」大火出現一名確診死者，讓不少義消人員都十分緊張，因為自疫情爆發以來，義消雖然不再往隊上跑，救護支援也取消，可救人要緊，重大災情發生，接獲通知仍會支援，但眼見消防人員都已經先後接種疫苗，有義消雖然耳聞志工人員造冊中，但疫苗遲遲沒有下文，因此不禁感嘆「何時輪到我們接種！？」

根據《ETtoday新聞雲》報導，自本土疫情爆發，義消雖然暫時取消救護、宣導等勤務支援，可遇到重大災情，例如喬友大樓4死惡火，他們仍會全力配合，無奈這起釀出4死22傷的祝融悲劇，其中一名死者印尼女移工是PCR陽性確診，面對高染疫風險，一名義消忍不住透過媒體向外界發聲，盼政府盡速將義消列入施打疫苗名單中，如此才能真正成為警消人員最強後援，繼續為守護民眾並肩作戰。

對此台中市政府回應，目前這方面還在爭取衛福部同意中，如有進一步消息定對外公布，又根據台中市政府統計，台中市消防人員施打疫苗比率目前是99.3%，經調查，有意願接種疫苗義消志工人員造冊部分，救災志工1346人，救護志工146人，宣導志工838人。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。