金門縣府在各地市場設站管制採購人流，嚴防群聚感染出現防疫破口之二。（李金生攝）

金門縣府在各地市場設站管制採購人流，防疫措施包括量體溫、噴酒精和實聯制，昨天卻傳出7旬許姓民眾不願配合，還開車衝撞檢查站桌子，金城分局接獲金城鎮公所通報，調查後將依妨害公務及違反《傳染病防治法》移送法辦。

金城鎮公所表示，本土疫情嚴峻，為避免人潮聚集的傳統市場成為防疫破口，配合縣府防疫措施自6／10日起於東門市場周邊設置管制檢查站，由工作人員為進入市場區域的民眾量測額溫、噴酒精及實聯制登記，並宣導鄉親依身分證號末碼的單、雙號分流採買，減少曝險的時間及頻率。

但昨天上午8時許，傳出名7旬許姓民眾不配合現場相關防疫措施，執意開車強行進入管制區，並將工作站的桌子撞倒，所幸現場無人受傷，經公所通報金城分局根據車牌號碼以車追人，將依妨害公務及《傳染病防治法》移送法辦。

李誠智鎮長強調，防疫視同作戰，希望鄉親共體時艱，配合市場的防疫措施，降低群聚感染的風險，保護自己也保護他人，鎮公所和警方持續貫徹中央防疫政策，若有違法事實就送辦。