疫情延燒，全國三級警戒一再延長，為守護國人的生命安全，清華大學南部校友會及台南市博仁獅子會今日共同捐贈台南市政府115台條碼感應器，台南市長黃偉哲表示，希望能協助提升傳統市場的防疫作為，一起努力守住傳統市場防線，也增進民眾及市場服務人員的安全。

捐贈儀式由黃偉哲親自頒發感謝狀，與會的清華大學南部校友會會長吳林茂、崧柏電子有限公司負責人黃子哲、雲義科技股份有限公司總經理黃本聰及台南市博仁獅子會財務凃穎洲表示，希望藉此協助傳統市場執行實聯制，也為全民防疫盡一點心力。

黃偉哲表示，感謝清華大學南部校友會共同出資購買100台條碼感應器及台南市博仁獅子會捐贈15台條碼感應器，並請雲義科技股份有限公司協助開發軟體，另有校友及台南地方人士捐助舊筆電，在前議員陳金鐘牽線下，大家齊心協力將這個系統建置在台南市的傳統市場，提升傳統市場的防疫作為。

經發局長陳凱凌表示，為改善傳統市場實聯制，雲義科技股份有限公司提供Line官方帳號『@xyjj』讓民眾查詢市場人流量，此系統全數採身分證條碼讀取，民眾只要輸入「台南OO市場流量」就會顯示近半個小時進入市場的人流量，民眾可據此判斷去市場的時間。

經發局指出，傳統市場是群聚高風險場所，實聯制掃描QR CODE對有些民眾來說使用上並不順暢，若改用簽名反而增加感染風險，此系統特色是感應速度快、零接觸、可自動核對單雙號的分流措施。如果民眾不習慣帶身分證出門，也可以用手機拍攝身分證的條碼，進市場時顯示該條碼讓感應器讀取即可。