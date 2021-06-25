台北農產運銷公司爆發群聚感染，引發全台關注，台北市長柯文哲指出，北農案目前快篩5104人，最後僅17人確診，沒想像中多，不如媒體誇大那樣嚴重。現已利用google map匡出熱區，並對該處進行全面消毒、停業3天，還酸「處理新冠肺炎比處理媒體容易多了。」
柯文哲指出，北農案說穿了就是疫調、匡列、隔離與分流，雖然累積病例很多，但實際篩檢沒那麼多，統計21到24日數字，共篩檢5104個、28人陽性，陽性率僅0.55％，做核酸檢測（PCR）後才17個，沒想像多，比全北市陽性率0.7％還低，「媒體都誇大，搞得好像疫區。」
針對熱區匡列，柯表示，google map很好用，從圖中可看出有水果零批場、豆芽菜區2個熱區，前者就抓到2個、後者再抓到7個，後續就匡起來讓攤販停業3天，共計28攤受到影響，也說公衛手法都一樣，用科技將熱區就圈起來，再停業、消毒、隔離然後篩檢就好。
話鋒一轉，柯接著向外界喊話，指北農案若沒注意就會變成問題，如果有注意並面對問題，還是能控制，也酸「處理新冠肺炎比處理媒體容易多了。」
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