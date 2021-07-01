全台三級警戒繼續延長，為鼓勵企業正視疫情壓力，Verizon Media今公布「全球職場心理健康大調查」，結果顯示，僅3成主管有信心處理團隊心理健康議題，逾9成人資主管坦言，因為疫情爆發，過去1年壓力大。

Verizon Media隸屬美國電信公司Verizon，旗下有Yahoo、TechCrunch與Engadget等媒體生態圈；「全球職場心理健康大調查」針對台灣、美國、加拿大、英國、法國及印度等6個國家，共1000名企業經理人、人力資源主管與公司領導人展開調查。

調查結果顯示，93％受訪者同意，心理健康議題已對公司營運產生影響，但僅有約3成主管認為有能力妥善處理下屬的心理需求，有8成主管擔心自己在談論心理健康、種族性別、多元文化和其他敏感議題時會失言。

照護者壓力方面，91％人力資源主管坦言，由於企業扮演員工關懷的角色，過去1年是最艱困的時刻，其中只有49％曾對外尋求協助緩解自身的壓力；對於心理健康的誤解仍存在，大眾普遍了解心理健康為工作場域需關注的議題，如何建立有效的組織文化，讓內部消弭誤解並形塑更包容的環境仍是一大挑戰。

這也顯示了企業需要制定一套標準，定義心理壓力的不同來源，並授權主管解決問題，積極正視心理健康議題。

為協助企業和員工在職場新常態下好好健康過日子，Verizon Media和心理健康倡導組織Made of Millions基金會合作、首創「心理健康評量矩陣」，提供企業領導人與主管全新的職場心理健康管理方法；工具以四個象限定義不同精神壓力的來源，包含「醫學診斷出的心理健康問題」、「歧視或偏見行為導致的心理問題」、「職場上微歧視或團隊衝突」以及「財務困難或疫情相關等個人經歷」所造成的心理壓力。