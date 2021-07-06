民眾居家，常以「方便性」為考量決定一天三餐的攝取，而忽略了每餐的營養成分，長期如此則容易因飲食不均衡而導致健康問題，除了6大類食物的均衡攝取，減少食用精緻澱粉、適當補充適合的保健食品，也是維護健康的一大法則。

【每日必看】防疫守護健康 營養師提醒多攝取「六大類食物」

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