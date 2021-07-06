居家防疫健康守則 營養師提醒：飲食是關鍵 00:102021/07/06 中時新聞網 健康規劃局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 居家防疫健康守則 營養師提醒：飲食是關鍵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾居家，常以「方便性」為考量決定一天三餐的攝取，而忽略了每餐的營養成分，長期如此則容易因飲食不均衡而導致健康問題，除了6大類食物的均衡攝取，減少食用精緻澱粉、適當補充適合的保健食品，也是維護健康的一大法則。 【每日必看】防疫守護健康 營養師提醒多攝取「六大類食物」 訂閱影音： 中時新聞網 超級站 免付費客服專線：0800-606-388 客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00 #防疫 #健康規劃局 #薑菌組合 #薑黃 #益生菌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環南市場明復市持陰性PCR才放行 會長：攤商準備好了 14:452021/07/05 生活 獨〉民眾憂市場防疫破口 觀光飯店與餐飲集團齊推「蔬菜箱」搶市 10:122021/07/05 生活 信義區新光三越A11「專櫃確診」 今緊急休館大消毒 04:162021/07/05 生活 屏東Delta確診者曾坐白牌車 同搭防疫專車20人採檢PCR 18:592021/07/05 生活 在手訂單穩步出貨 晨暉H1營收1.53億元 20:552021/07/05 財經 青埔教育基金會暖心挺醫護 送愛到雲林若瑟醫院 19:362021/07/05 寶島 基隆港開打疫苗 智慧防疫門擬擴大應用 15:252021/07/05 生活 職場》三級警戒考驗企業應變力！他用這招兼顧防疫與營運 18:132021/07/05 生活 花蓮地方媽媽展廚藝 錄製客家料理教學影片 12:012021/07/05 寶島 「雲端飲酒」正夯 喝超過這份量 拉高染疫重症風險 09:132021/07/05 健康 宅經濟帶動 創業家兄弟6月營收寫歷年同期新高 18:012021/07/05 財經 民眾盼解封 嘉義市3大夜市超前部署拚復業 19:242021/07/05 生活 日增近3萬確診 英擬19日解封「學習與病毒共存」 11:362021/07/05 國際 健康熱門新聞 綠茶有護心、顧肝等10大好處 加3食材營養更提升 - 健康 居家防疫健康守則 營養師提醒：飲食是關鍵 - 健康 沉默殺手！體內這種物質過高 心血管疾病易發作重症 - 健康 大家都打疫苗就群體免疫 我不一定要打？ 李秉穎破解十大迷思 - 健康 打哪種疫苗安全？比起「接種後死亡率」 找出危險因子更重要 - 健康 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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