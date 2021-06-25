富豪汽車(Volvo)計畫在明年讓新一代休旅車XC90標配光達感測器，作為先進安全和自駕技術策略的一部分，這種技術依賴於收集汽車周圍的精準影像。

富豪決定將光達感測器納入該車款的基本價格，為押注於客戶買單能力。業界人士稱為重要分水嶺。

自駕技術公司Luminar將對富豪提供其Iris光達和Sentinel軟體，並結合富豪在美國生產的電動車XC90的軟體。

光達感測器利用雷射脈衝對汽車周圍的環境進行精確成像。許多汽車製造商認為，這些感測器對於在先進駕駛輔助系統中，以及最終在全自動車輛中實現障礙物檢測和避開障礙，至關重要。

目前光達成本過高，Luminar表示，其光達成本為每個1000美元。

富豪技術長Henrik Green指出，成本並不是該瑞典汽車品牌的關注焦點；隨著銷量增長，該技術價格回隨著時間推移而下降。而隨後的車輛將會把光達套件列為標準配備，這也延續了富豪將許多安全配備列為標配的歷史紀錄，包括三點式安全帶、側邊安全氣囊。

XC90為富豪在美國銷量最高的車款，去年全球銷量為9.25萬輛。

Luminar今年3月表示，它已與富豪汽車的軟體部門Zenseact達成協定，將提供一個軟硬體組合系統，為富豪提供自駕功能。

Luminar表示，該系統旨在提供自動駕駛，但只能在高速公路上使用。它將使用輝達(Nvidia)的運算晶片組，並且除了使用Luminar的光達組件外，還可以同時搭配其他的攝影機和雷達感測器一起使用。

富豪與競爭對手特斯拉走的路線截然不同。特斯拉一直迴避使用光達，只關注用於其自動駕駛系統的攝影機和軟體。