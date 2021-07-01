銅箔基板廠-台光電(2383)今天股東會通過每股配息7元，受惠於高速低損耗的材料新案陸續量產出貨，且5G手機市場大幅成長，加上ARM架構的高階NB及高階平板電腦對HDI板的升級需求，以及價格調漲，台光電預估，整體營運可望逐季上揚至第3季，全年業績可望勝去年。

HDI開始廣泛應用在5G基站及網通設備，由於台光電在HDI產品為全球領導大廠，挾技術優勢，台光電應用於5G基站、網通設備高頻高速材料被主要終端客戶廣泛採用，加上無鹵化環保材料出貨攀升，帶動台光電近兩年業績無畏全球新冠肺炎疫情高度成長，今年第1季雖然是淡季，且原物料價格飆漲，台光電單季稅後盈餘為9.65億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.89元；累計前5月合併營收為141.75億元，年成長39.47%。

台光電預估，整體營運可望逐季上揚至第3季，第2季毛利率應會明顯上升，未來營收及獲利將更顯著成長。

值得一提的是，憑藉著全球第一無鹵化環保材料優異的產品特性，台光電在Whitley平台的市佔率預期將比前一代倍數成長，在下一世代Eagle stream PCIe5的材料亦已獲客戶大量驗證，預計明年下半年出貨將可放量，市佔率還會大幅超過Whitley平台。

目前台光電台灣觀音廠/新竹廠月產能約65萬張，大陸昆山廠月產135萬張，中山廠月產95萬張，黃石廠月產60萬張，根據台光電規劃，預計111年第3季昆山廠將增至月產165萬張，黃石廠預計111年第2季增至90萬張，屆時台光總產能將達415萬張，以因應未來營運需求。

台光電109年合併營收為272億元，年成長9.39%，創下歷年新高，營業毛利為70.4億元，年成長15.41%，合併毛利率為25.88%，年增1.35個百分點，稅後盈餘為36.88億元，年成長13.83%，創下歷年新高，每股盈餘為11.33元。