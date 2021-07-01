台灣半導體產業由「矽」（Si）領軍，打下大片江山，市場普遍認為，要取得下半場的優勝，化合物半導體是關鍵。砷化鎵（GaAs）晶圓代工龍頭穩懋（3105）董事長陳進財指出，台灣多數人才集中在系統設計上，在化合物半導體領域設計及製造的人才都很少，基礎人才的培養至關重要。

由PIDA台灣化合物半導體暨設備產學聯盟主辦並籌畫「化合物半導體材料及元件線上課程」6月29日、7月1日開講，身為聯盟副主委的陳進財致詞指出，半導體產業應用層面涵蓋人類所有生活，全球各產業均朝自動化、智慧化演進，第一代矽應用在運算、儲存、感測上，第二代砷化鎵、磷化銦（InP）等三五族則在資料傳述上扮演重要神經傳輸角色。

全球近年搶攻的第三代化合物半導體，以氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）等為主，其具備高速、抗高溫、抗高電壓等特性，特別適合運用在高速傳輸、太空站、人造衛星、雷達、路由器、物聯網 IoT、車聯網，甚至是國防軍工上，因此，在多國列為戰略物資。

陳進財表示，5G將改變人類生活型態，化合物半導體具高頻、高功率特性，可滿足全球5G通訊需求。針對第三代化合物半導體，穩懋專注氮化鎵在RF射頻元件的應用研發，並依應用頻段功率，提出相應製造技術。穩懋作為全球砷化鎵晶圓產能最高的公司，在5G、光通訊技術全球領先，更能感受產業人才培育的重要性。

然而，台灣多數人才集中在系統設計上，在化合物半導體領域設計及製造的人才都很少，陳進財希望，透過PIDA等產官學研合作，落實產業人才培育目的，共同邁進台灣2030年科技願景，協助產業掌握高頻、高功率、寬能隙等應用商機，成為未來生活科技重要推手。