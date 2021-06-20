目前台灣陷入一片疫苗荒、人民陷入高度恐慌之際，國民黨立委賴士葆在臉書表示，感謝美國捐贈250萬劑的莫德納疫苗、也感謝日本先前捐給台灣AZ的疫苗！

不過，賴士葆也質疑，紓困預算總共編了超過340億的疫苗採購預算，但迄今只到了AZ的70多萬劑以及莫德拉30幾萬劑，加起來才100多萬劑，費用只有執行了1.5%，這就是指揮中心的執行力。

賴士葆指出，在民眾最恐慌的關鍵時刻，政府無法買到足夠的疫苗來保障人民健康。台灣的經貿實力在全世界排名15名左右，為何人命關天的疫苗都要靠人家捐助，我們編的這麼多的疫苗採購預算，為什麼卻買不到？這只是突顯我們的指揮中心採購能力太差太差。

賴士葆也感嘆，看到一萬多人染疫確診， 500多人死亡、60多人打完疫苗猝死，身為在野黨的立委，面對這些不忍卒睹的數字，心中常感到愧疚與椎心之痛。

他不滿表示，因為官員一連串人為的決策失誤，他們死的很冤枉。防疫期間民主失序，指揮中心完全不受監督，疫苗採購過程黑箱作業，3+11會議記錄被消失不需交代，立法院存在的價值就是無止境的舉手表決通過予其予求的特別預算，政府拿了錢辦不了事，卻把台灣帶往更極權的境界！