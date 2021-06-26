資深媒體人、中廣董事長趙少康。（資料照）

日前2名自秘魯入境的祖孫，在屏東縣居家檢疫期間確診新冠肺炎，經基因定序確定為Delta變異株(印度變異株)，引發各界關注。資深媒體人趙少康今(26日)在臉書發文指出，蔡英文政府的疫苗採購策略已經被證明徹底失敗，導致本土疫情全面爆發，現又面臨Delta變種病毒入侵的更大威脅，蔡政府必須立即懸崖勒馬，全面修正消極的疫苗採購政策。

趙少康直言，全球都在瘋搶疫苗，搶購二代疫苗，去年我們錯失機會，明年我們還要坐著等疫苗來嗎？疫苗只會嫌少，不嫌多，莫德納疫苗已經獲得我國的緊急授權，政府也有採購管道，應該能多買多少就趕緊多買，至於AZ疫苗不適合18歲以下青少年打，雖然年輕人染疫可能無症狀或輕症，但仍可能傳染給老人家，如果能疫苗夠，能打還是應該盡量打。

趙少康分析，除了BNT疫苗適用年輕人，近期莫德納完成對12至18歲青少年臨床試驗，在目前沒有BNT的情況下，政府有責任多買莫德納，讓年輕人也能打疫苗，加上台灣又面臨Delta變種病毒入侵的更大威脅，「蔡政府必須立即懸崖勒馬，全面修正消極的疫苗採購政策，加購更多莫德納疫苗與二代疫苗，救民眾於水火」。

最後，趙少康批，「其它國家都已經在布局二代疫苗，擬定補接種計畫了，國內大多數人卻連第一劑疫苗都打不到，政府還在花心思搞保護力存疑、緩不濟急的國產疫苗，蔡政府已經誤國一次，請小英承認錯誤，接受在野黨建議，真正把2300萬人的健康放在第一位」。