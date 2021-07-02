【政新鮮】蔡政府疫苗採購不力拿白宮解套？ 林郁方點出「真正問題」疑：把國外疫苗當應急？

美國白宮發言人莎琪日前表示，台灣購買國際疫苗受到阻礙，以致於無法順利取得疫苗，國民黨前立委林郁方接受《中時新聞網》訪問指出，民進黨將疫苗採購卸責給中國大陸說不通，並痛批中央採購疫苗政策謬誤，扶持國產疫苗，採購國際疫苗的決心不夠。

美國白宮指出台灣在疫苗的取得上是受阻，全世界疫苗短缺的情況下，台灣政府採購不力之事貌似成為合理的解答，但國民黨前立委林郁方點出，若是因為政治因素受阻，造成BNT疫苗無法順利進入台灣，那麼由美國全權授權的疫苗難道也受到外力因素而無法出售給台灣嗎？

由德國生產的輝瑞BNT疫苗，大中華地區是由上海復星擁有代理權，林郁方表示不論是德國或者美國在疫苗的國際支援上，面臨的是商業合約的問題，在研發疫苗之時就先將銷售地區劃分出來，並非是有背後介入而買不到的情況，重點來自於國家對於採購疫苗的決心與否。

林郁方受訪時提到，先前民進黨政府大力推崇國產疫苗會在七月產出，導致在國外疫苗的採購上明顯不足，造成在疫情升溫疫苗不充足的窘境，讓曾經為疫情模範生的台灣每況愈下，其中相當重要的因素，就是政府在採購國際疫苗不力，而不是只將心力放在扶持國內疫苗研發上，使得政治間的鬥爭波及了台灣人民的安全和健康。