【政新鮮】北農爆群聚全台解封恐無望？雲林菜農痛罵陳吉仲甩鍋罔顧人命

台北農產運銷公司群聚風暴不斷擴大，累積確診案例已有45人，據了解第一起確診是在5月20日，距今超過一個月，內部已爆發第三波感染，北市府遭挨應變不足批未廣篩，市長柯文哲則是將責任歸咎於農委會，中央與地方互踢皮球情況引發熱議。雲林菜農林佳新接受《中時新聞網》訪問痛批農委會主委陳吉仲罔顧人命，並指出北農的確是在北市府管轄地帶，不過北農高層僅聽命於農委會。

北農群聚感染不斷擴大。(圖／資料畫面)

林佳新透露，早在第一起確診案例，已有人向農委會提出建議全面清消及強制快篩，主委陳吉仲當時回應：「暫時不會啟動備援計畫」，並有要求北農落實實聯制，希望維持正常營運。林對此不滿表示：「寧願半個月的短痛，也不願為期半年至一年的農業虧損。」同時他認為，市長柯文哲對此未有所作為，錯失防堵疫情的黃金時機。

究竟北農應聽命於中央還是地方？林家新表示，內行人都相當清楚，北農的確是在北市府管轄地帶，高層只奉命農委會，呼籲雙方勿再卸責。他直言，農民與農業相關從事人員只有一個問題，就是「到底要不要廣篩？」北農起出的群聚感染只針對核心員工篩檢，也不啟動任何暫緩計畫或報告，導致現今事態嚴重，陳吉仲應負起政治責任。